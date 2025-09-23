Language
    श्रीनगर से पैंगोंग तक 33 महिला बाइकर्स का दमदार सफर, दिया CRPF की शक्ति और एकता का अनोखा संदेश

    By raziya noor Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:58 PM (IST)

    सीआरपीएफ की 33 महिला बाइकर्स श्रीनगर से पैंगोंग झील के लिए रवाना हुईं। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और सीआरपीएफ के शौर्य का संदेश देना है। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि सीआरपीएफ हमेशा लोगों के साथ है। यह यात्रा 1400 किलोमीटर की होगी और इसमें कई दुर्गम रास्ते होंगे।

    राष्ट्रीय एकता का संदेश देने श्रीनगर से पैंगोंग यात्रा पर निकलीं सीआरपीएफ की 33 बाइकर्स (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। राष्ट्र की एकता, अपने दिवंगत जवानों को स्मरण करने और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के शौर्य का संदेश देने के उद्देश्य से सीआरपीएफ की 33 महिला बाइकर्स का दल मंगलवार को श्रीनगर से पैंगोंग झील के लिए रवाना हुआ।

    सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर से झंडी दिखाकर जोश से भरीं महिला बाइकर्स के दल को हाई अल्टीट्यूड अभियान के लिए रवाना किया। यह अभियान देश प्रेम और राष्ट्रीय सद्भाव का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। गरिमामय हाई अल्टीट्यूड सीआरपीएफ बाइक एक्सपेडिशन-2025 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करते हुए जीपी सिंह ने महिला बाइकर्स को भ्रमण पर भेजा।

    इस अवसर पर जीपी सिंह ने वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले के दौरान बलिदान हुए बहादुर जवानों को याद किया, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उन वीरों को अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मैं उन्हें सलाम करता हूं। उन्होंने सभी सीआरपीएफ महिला जवानों को शुभकामनाएं दीं, जो सात दिवसीय हाई अल्टीट्यूड अभियान पर पैंगोंग झील की ओर जा रही हैं।

    जीपी सिंह ने कहा, "आप सभी सीआरपीएफ के पथ प्रदर्शक बनकर आगे बढ़ रही हैं। आपकी विशेष प्रशंसा और धन्यवाद बनता है।" उन्होंने अपने तीन अधिकारियों डीआइजी बलव शर्मा, ब्रिगेडियर एसपी राय और डीके सिंह को भी धन्यवाद दिया, जो इस मोटरसाइकिल अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

    यह यात्रा लगभग 1,400 किमी की होगी, जिसमें 18,000 फीट की ऊंचाई तक जाना होगा। तापमान शून्य से नीचे रहेगा और हालात अत्यंत कठिन होंगे। जीपी सिंह ने सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि "मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।"

    उन्होंने यह भी कहा कि यह हाई अल्टीट्यूड अभियान पिछले 66 वर्ष में भारत की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान का प्रतीक है। गर्व से उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक से इस अभियान को हरी झंडी दिखाना उनके लिए खुशी, सम्मान और गर्व की बात है।

    कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीआरपीएफ हमेशा सुख-दुख में आपके साथ है। जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, सीआरपीएफ आपके साथ होगी।" उन्होंने यहां उपस्थित सभी नागरिकों और विशेष रूप से लाल चौक के स्थानीय लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।