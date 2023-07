जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स फोर्स एनटीएफ ने वीरवार को एक ट्रक में 35 पैकेट भुक्की ले जा रहे दो तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों तस्कर गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं। एएनअीएफ के एसएसपी राजकुमार ने बताया कि आज एक विशेष सूचना के आधार पर दक्षिण कश्मीर के शामपोरा काजीगुंड में हमारी टीम ने पंजाब नंबर की एक इनोवा गाड़ी को रोका।

Srinagar News: एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बड़ा एक्शन, बड़ी तादाद में नशे की सप्लाई कर रहे दो तस्करों को दबोचा

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनटीएफ ने वीरवार को एक ट्रक में 35 पैकेट भुक्की ले जा रहे दो तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों तस्कर गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं। एएनअीएफ के एसएसपी राजकुमार ने बताया कि आज एक विशेष सूचना के आधार पर दक्षिण कश्मीर के शामपोरा काजीगुंड में हमारी टीम ने पंजाब नंबर की एक इनोवा गाड़ी को रोका। भागने में नाकाम हुए तस्कर गाड़ी का नंबर पीबी-08 सीपी 0517 है। गाड़ी में सवार दो युवकों ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। उनकी निशानदेही पर गाड़ी में छिपाकर रखी गई 35 पैकेट भुक्की बरामद की गई । यह लगभग 35 किलो है। पकड़े गए दोनों तस्करों की पहचान गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले अमनदीप सिंह और मनोहर सिंह के रूप में हुई है। गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। नशे की टेबलेट व हेरोइन हुई बरामद एसएसपी ने बताया कि अमनदीप सिंह और मनोहर सिंह पहले भी नशा तस्करी में लिप्त रहे हैं और वह श्रीनगर से पंजाब तक फैले अवैध नशा कारोबारियों के गिरोह का सदस्य हैं।उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीते एक माह के दौरान एएनटीएफ ने अलग अलग कार्रवाईयों पांच किलो चरस, कोडीन की 200 शीशियां, अलराजोम की 900 टेबलेट व हेरोइन भी बरामद की है। तीन किलो चरस बरामद बीते माह बंगाल और महाराष्ट्र के दो लोगों से दो किलो चरस संग पकड़ा गया। गुजरात के एक नशा कारोबारी से भी तीन किलो चरस बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि एएनटीएफ ने अपना खुफिया तंत्र भी विकसित किया है जो अवैध नशीले पदार्थाें के कारोबार में जुटे तत्वों की लगातार निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी इस बारे में सूचनाएं दे रहे हैं। अवैध नशीले पदार्थाें के कारोबार में लिप्त तत्वों की संपत्तियों को भी संबधित कानून के तहत जब्त करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

Edited By: Nidhi Vinodiya