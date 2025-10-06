J&K News: बडगाम में लगातार बढ़ रहा अवैध खनन का मामला, हर रोज औसतन 5 FIR दर्ज; 352 वाहन जब्त
बडगाम पुलिस ने खनन विभाग के सहयोग से जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 9 महीनों में 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 352 वाहन जब्त किए गए हैं जिनमें ट्रैक्टर टिपर और जेसीबी मशीनें शामिल हैं। पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पिछले 9 महीनों में, बडगाम पुलिस ने भूविज्ञान एवं खनन विभाग के सहयोग से, जिले भर में अवैध खनन में शामिल 48 एफआईआर दर्ज की हैं और 352 वाहन ज़ब्त किए हैं।
जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भूविज्ञान एवं खनन विभाग के सहयोग से, उन्होंने इस साल 48 एफआईआर दर्ज की हैं और 352 वाहन ज़ब्त किए हैं, जिनमें 149 ट्रैक्टर, 161 टिपर, 2 डंपर, 7 एलएंडटी मशीनें और 33 जेसीबी शामिल हैं।
उन्होंने कहा, जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले सप्ताह 26 वाहन ज़ब्त किए गए और एक एफआईआर दर्ज की गई।"
अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह जब्त किए गए वाहनों में 18 टिपर, 1 डम्पर, 6 ट्रैक्टर और 1 एलएनटी मशीन शामिल हैं, जिन्हें बीरवाह, नरबल, मगाम, हरदुपंजो, बडगाम, वाटरहेल और चडूरा सहित विभिन्न स्थानों से जब्त किया. गया।
उन्होंने कहा, "भूविज्ञान और खनन विभाग के समन्वय से खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"
