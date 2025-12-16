इस बार गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में कम हुई पर्यटकों की बुकिंग, बर्फबारी के बाद ही रफ्तार पकड़ेगा विंटर टूरिजम

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में जहां लम्बे समय से चले आ रहे शुष्क मौसम से लोग परेशान हैं वहीं मौसम के यह मिजाज अब पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस वर्ष अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न हुई स्थिति आज भी पूरी तरह संभल नहीं पाई है वहीं मौसम की यह बेरुखी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

उनका कहना है कि अभी तक बर्फ न होने से विंटर टूरिजम गति नहीं पकड़ पा रहा है और अधिकांश पर्यटक अभी यहां का रुख नहीं कर रहे हैं। एेसे में अधिकांश हित्धारकों का कहना है कि घाटी में बर्फ की चादर बिछते ही विंटर टूरिजम रफ्तार पकड़ेगा।

जम्मू और कश्मीर होटलियर्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक चाया ने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थालों में स्थित होटलों में पर्यटकों की बुकिंग फिलहाल कम है। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या सोनमर्ग बर्फबारी न होने की वजह से यहां बुकिंग उम्मीद से काफी कम है। लेकिन हमें उम्मीद है कि एक बार बर्फबारी होने के बाद टूरिस्टों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा, कश्मीर में विंटर टूरिज्म सीधे तौर पर बर्फबारी से जुड़ा है। अभी यहां भारी बर्फबारी नहीं हुई। तो ऐसे में सप्ष्ट है कि टूरिस्ट यहां की तरफ एट्रेक्ट नही होंगे। बर्फ उन्हें एट्रेक्ट करेगी। पर्यटक बेसब्री से कर रहे बर्फबारी का इंतजार इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ़ कश्मीर के प्रेसिडेंट रऊफ़ त्रबू ने बताया कि ट्रैवल एजेंट्स को पूछताछ तो मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट कन्फर्मेशन देने में हिचकिचा रहे हैं। त्रंबू ने कहा, हमें आने वाली हर दूसरी काल बर्फबारी के बारे में होती है। टूरिस्ट उत्सुक हैं लेकिन अपने प्लान को फ़ाइनल करने से पहले बर्फ का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद संख्या का पता चलेगा तब तक इस बारे में कुछ भी कहना सही नही होगा।