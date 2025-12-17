Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर और पुलवामा में आग का कहर, तीन मकान जलकर खाक

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    श्रीनगर और पुलवामा में दो अलग-अलग आग लगने की घटनाओं में एक रिहायशी मकान समेत तीन ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। श्रीनगर के पद्शाही बाग इलाके में कबाड़ डीलर ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्रीनगर और पुलवामा में आग का कहर, तीन मकान जलकर खाक (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। बुधवार तड़के श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में एक रिहायश मकान समेत तीन ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए।

    अलबत्ता इन घटनां में कोई जानी नुकसान नही हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनगर के पद्शाही बाग इलाके में एक कबाड़ डीलर की दुकान में आग लग गई जिसने तेजी से फैलते हुए साथ सटी अन्य दुकानों दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों के वहां पहुंचने तक आग ने तीन दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं बुधवार तड़के ही आग की एक अलग घटना में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके के पुस्ताना गांव में एक रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचे और काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का पता नही चल पाया है।पुलिस ने दोनों घटनाओं का संज्ञान लिया है और आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है।