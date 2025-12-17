श्रीनगर और पुलवामा में आग का कहर, तीन मकान जलकर खाक

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। बुधवार तड़के श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में एक रिहायश मकान समेत तीन ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए।

अलबत्ता इन घटनां में कोई जानी नुकसान नही हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनगर के पद्शाही बाग इलाके में एक कबाड़ डीलर की दुकान में आग लग गई जिसने तेजी से फैलते हुए साथ सटी अन्य दुकानों दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों के वहां पहुंचने तक आग ने तीन दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।