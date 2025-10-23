श्रीनगर के करफाली मोहल्ला में भड़की भीषण आग में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, 9 घर और 1 गोदाम जलकर खाक
श्रीनगर के हब्बा कदल के करफाली मोहल्ला में भीषण आग लगने से नौ रिहायशी मकान और एक गोदाम जलकर खाक हो गए। आग एक गोदाम से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ितों को भारी नुकसान हुआ है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के हब्बा कदल के करफाली मोहल्ला इलाके में बुधवार और गुरुवार की बीच रात भीषण आग लग गई, जिसमें नौ रिहायशी मकान और एक गोदाम जलकर खाक हो गए अलबत्ता घटना में कोई जानी नुकसान नही हुआ।
जानकारी के अनुसार आग वहां सिथत गोदान में लगी और तेजी से फैलते हुए आसपास के रिहायशी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच स्थानीय लोगों ने दमकल र्कमियों को सूचित किया । सूचना मिलते ही दमकल र्कमी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए प्रयासों में जुट गए।
घंटों की कड़ी मशक्कत के बावजूद आग ने नौ घरों और एक गोदाम को राख में बदल दिया, जबकि आसपास की कई इमारतों को आंशिक नुकसान पहुंचा।
दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि संकरी गलियों और पुराने श्रीनगर के इलाकों की तरह भीड़भाड़ वाले घरों के कारण आग बुझाने में दिक्कत हुई।
करफाली मोहल्ला निवासी साहिल ने कहा, 'यह चीख-पुकार और अफरा-तफरी की रात थी। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे आग से जगमगा रहा हो। लोग चीख-पुकार कर रहे थे और अपने परिवारों और जो भी सामान बचा सकते थे, उसे बचाने के लिए भाग रहे थे।
आग में अपना मकान खो चुके शैख बशीर नामक एक पीडि़त ने कहा कि उसने घरों को बेबस होकर जलते देखा। उसने कहा, हमने पानी फेंककर सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज़ थी। हमने सालों में जो कुछ भी बनाया था, वह कुछ ही मिनटों में राख हो गया।
हालाकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अधिकांश पीड़ितों का घरेलू सामान, नकदी और ज़रूरी दस्तावेज़ पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
