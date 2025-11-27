श्रीनगर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, तीन लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। श्रीनगर में पुलिस ने नौहट्टा और रैनावाड़ी में चल रहे एक कथित नशीले पदार्थ के मॉड्यूल का भंडाफोड़ इस मामले में पांच किलोग्राम से अधिक चरस जैसा पदार्थ जब्त किया गया है और एफआईआर संख्या 57/2025 से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 16 नवंबर को शाम लगभग 5:30 बजे नौहट्टा पुलिस स्टेशन द्वारा मलखा चौक पर एक नाका लगाया गया था। तुजगारी मोहल्ले से आ रहे एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पुलिस पार्टी को देखकर एक सफेद बैग लेकर भागने की कोशिश की। उसका पीछा किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। उसने अपनी पहचान रैनावाड़ी के काठीदरवाजा निवासी जावेद अहमद वानी के बेटे हैदर जावेद के रूप में बताई।

पुलिस ने बताया कि बैग में 3.40 किलोग्राम चरस जैसा पाउडर और 12 ट्रामाडोल इंजेक्शन थे। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर, पुलिस ने 20 नवंबर को एक दूसरे संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान नौहट्टा के शेख मोहल्ला निवासी अल्ताफ शेख, पुत्र हमीद शेख के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से 722 ग्राम चरस पाउडर बरामद किया।



बाद में, जांच के दौरान 26 नवंबर को रैनावाड़ी के काठीदरवाजा निवासी शकील अहमद शेख उर्फ शाका, पुत्र मुहम्मद सुल्तान शेख को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसके पास से 1.400 किलोग्राम चरस पाउडर जब्त किया गया।पुलिस ने बताया कि कथित नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।