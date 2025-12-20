फेरन डे-जश्न-ए-चिलेकलां के मौके पर बोले डिवकाम गर्ग, 'पारंपरिक पोशाक-हस्तशिल्प हमारी गर्मजोशी और सुंदरता की झलक'

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी के मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने कहा कि कश्मीरी कारीगर सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं को बनाए रखने और उन्हें आधुनिक सुंदरता के साथ रचनात्मक रूप से मिलाने के लिए सराहनीय हैं। श्रीनगर के कश्मीर हाट में आयोजित फेरन डे जश्न-ए-चिल्लई कलां समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उनहोंंने कहा कि यह कार्यक्रम कश्मीरी कारीगर दिवस की 40वीं वर्षगांठ भी थी, जो घाटी की पारंपरिक शिल्प कौशल की लगातार जीवंतता को दिखाता है।

उन्होंने कहा, घाटी की पारंपरिक पोशाक और हमारी हस्तशिल्प हमारी गर्मजोशी और सुंदरता की झलक हैं। आज हमारे साथ मौजूद सभी कारीगर इस विरासत को जीवित रखने और बदलते समय के जिस तरह तालमेल के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वह सराहनीय है।

उन्होंने स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए नियमित पहल करने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग को बधाई दी, जिसमें तीन दिवसीय उत्सव, नए साल के कारीगर कार्यक्रम और नए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। उन्होंने कहा, विभाग कारीगरों को एक्सपोजर और अवसर देने में सक्रिय रहा है, खासकर सर्दियों और पर्यटन सीजन से पहले।उन्होंने कहा कि प्रशासन कश्मीर की शिल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोकल फार लोकल कांन्सेप्ट पर काम कर रहा है।

इस दो दिवसीय प्रदर्शनी देखने के लिए र्पयटकों को आमंत्रित करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल घाटी की विरासत का जश्न मनाते हैं बल्कि कारीगरों को सीधे खरीदारों और पर्यटकों से जुड़ने में भी मदद करते हैं।

सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात उन्हों ने आने वाले त्योहारों के मौसम के लिए भी शुभकामनाएं दीं और प्रशासन की सर्दियों की तैयारियों के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' और जिला-स्तरीय कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा,सभी डीसी ने अपने जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति, बर्फ हटाने और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।