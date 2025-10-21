Language
    श्रीनगर में लाल चौक-आसपास के इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद बढ़ाई सिक्योरिटी

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:03 PM (IST)
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:03 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने लाल चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तलाशी अभियान चलाया। कोकर बाज़ार, कोर्ट रोड और रीगल चौक जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों और लोगों की जाँच की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित तोड़फोड़ की गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था, जिसमें आम लोगों ने भी सहयोग दिया।

    श्रीनगर में पुलिस की सरप्राइज़ चेकिंग, आम लोगों से सहयोग की अपील

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने मंगलवार को लाल चौक और उसके आस-पास कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के साथ अचानक से तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने कहा कि इस एक्सरसाइज ड्रिल का मकसद शहर के कमर्शियल हब में ज्यादा चौकसी बनाए रखना और पब्लिक सेफ्टी पक्का करना था। 

    अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन खास जगहों पर किए गए जिनमें कोकर बाज़ार, कोर्ट रोड और रीगल चौक इलाके शामिल हैं। इन बाजारों में पूरे दिन पैदल चलने वालों और गाड़ियों की भारी आवाजाही रहती है।

    पुलिस टीमों ने बढ़ी हुई सिक्योरिटी के तहत गाड़ियों को रोका, पहचान के डॉक्यूमेंट्स चेक किए और लोगों की तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक, ये कार्रवाई श्रीनगर में किसी भी संभावित तोड़फोड़ वाली एक्टिविटी को रोकने के लिए किए जाने वाले रेगुलर प्रिवेंटिव ऑपरेशन का हिस्सा हैं। 

    इस वजह से की गई सरप्राइज चेकिंग

    एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये चेकिंग रूटीन हैं और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ज़रूरी भी हैं। खासकर इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले कुछ इनपुट्स को देखते हुए। अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि ऐसे ऑपरेशन से जनता को कम से कम परेशानी हो। 

    आम लोगों का सहयोग

    अधिकारियों ने बताया कि इन चेकिंग के दौरान आम लोगों ने भी पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का फोकस सभी के लिए माहौल को सुरक्षित रखना है। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि श्रीनगर शहर के लिए बड़े सिक्योरिटी प्लान के तहत आने वाले दिनों में इस तरह के ऑपरेशन आगे भी किए जा सकते हैं।