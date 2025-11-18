Language
    जम्मू-कश्मीर में ठंड का कहर जारी, श्रीनगर में रात का तापमान माइनस में पहुंचा

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 23 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

    श्रीनगर में कड़ाके की ठंड: तापमान शून्य से नीचे

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में शुष्क मौसम के बीच शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कश्मीर घाटी में गुलमर्ग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा, जिससे लोग कड़ाके की ठंड से परेशान रहे।

    मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में घाटी में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। हाल के दिनों में घाटी में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है। अधिकांश स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।

    हालांकि, श्रीनगर समेत कई इलाकों में दिनभर हल्की धूप रहने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सोमवार को भी घाटी में मौसम का यही हाल रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.8, काजीगुंड में -1.5, पहलगाम में -3.2, कुपवाड़ा में -1.8, कोकरनाग में -1.2 और गुलमर्ग में 2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, मौसम विभाग ने 23 नवंबर तक घाटी में मौसम के मिजाज को आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना जताई है।

     