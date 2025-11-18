जम्मू-कश्मीर में ठंड का कहर जारी, श्रीनगर में रात का तापमान माइनस में पहुंचा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में शुष्क मौसम के बीच शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कश्मीर घाटी में गुलमर्ग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा, जिससे लोग कड़ाके की ठंड से परेशान रहे।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में घाटी में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। हाल के दिनों में घाटी में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है। अधिकांश स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।