    श्रीनगर में शाम होते ही गायब हो जाती हैं बसें, कड़ाके की ठंड में यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    श्रीनगर में शाम होते ही बसों की कमी हो जाती है, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ता है। शाम के समय बसें अचानक गायब हो जाती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठंड के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। 

    Hero Image

    श्रीनगर प्रशासन की उदासीनता से लोगों में नाराजगी है। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में सर्दी के मौसम के साथ, कड़ाके की ठंड के बीच श्रीनगर भर में यात्रियों को शाम के समय परिवहन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता और काम के बाद घर लौट रहे हज़ारों लोगों को होने वाली असुविधा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

    शहर के निचले इलाकों, बेमिना, ज़कूरा, सौरा, हैदरपोरा, पर्रेपोरा, नौगाम और शहर के बाहरी इलाकों सहित विभिन्न इलाकों के निवासियों ने बताया कि शाम ढलते ही मिनी बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सड़कों से गायब हो जाते हैं, जिससे लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है या महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है।कोचिंग सेंटरों और विश्वविद्यालयों से लौट रहे छात्रों ने भी निराशा व्यक्त की है।

    कश्मीर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दानिश इकबाल ने कहा, हमारी कक्षाएं शाम 5 बजे के आसपास समाप्त होती हैं, और तब तक सार्वजनिक परिवहन लगभग बंद हो जाता है।हर कोई रोज़ाना कैब का किराया नहीं दे सकता।

    हालांकि, ट्रांसपोर्टर शाम की सेवाओं में कमी का कारण यात्रियों की कम संख्या और बढ़ती परिचालन लागत को मानते हैं। शहर के एक मिनी बस चालक परवेज निसार ने कहा कि ठंड के मौसम में देर रात यात्रा करने से मना कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, शाम 6 बजे के बाद, हमें मुश्किल से ही यात्री मिलते हैं, और खाली बसें चलाना हमारे लिए संभव नहीं है।'

    लाल चौक में काम करने वाले बेमिना निवासी रईस अहमद ने कहा, शाम 6 बजे के बाद घर पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है।ज़्यादातर बसें जल्दी बंद हो जाती हैं, और हम फंस जाते हैं। कभी-कभी हमें लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है या ऑटोवालों को ज़्यादा किराया देना पड़ता है।'

    इधर महिला यात्रियों ने कहा कि कड़ाके की ठंड की शामों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण और असुरक्षित होती है। रेनावाड़ी निवासी साइमा ने कहा, ठंड के मौसम में सुनसान सड़कों पर खड़ा होना जोखिम भरा है।हम अक्सर 30 से 40 मिनट तक बस आने की उम्मीद में इंतजार करते हैं, लेकिन ज्यादातर बार हमें टैक्सी लेनी पड़ती है, जो दोगुना किराया लेती है।

    इस बीच, यात्री अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और सर्दियों के महीनों में सार्वजनिक परिवहन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं। तुलसी बाग इलाके के गुलाम कादिर वानी ने कहा, प्रशासन को शाम के परिवहन को अनिवार्य बनाना चाहिए। लोग हर सर्दी में इस तरह परेशान नहीं हो सकते।'

    हालांकि, घाटी के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) काजी इरफान ने बताया कि श्रीनगर के सभी ट्रांसपोर्टरों को देर रात तक परिवहन उपलब्ध रखने के लिए कहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।