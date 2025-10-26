Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    श्रीनगर का बॉटेनिकल गार्डन पर्यटकों के लिए खुला, गुलदाउदी से महकी कश्मीर घाटी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    श्रीनगर के जबरवान वन क्षेत्र में स्थित बाग-ए-गुल दाउदी, कश्मीर का नया पर्यटन केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बॉटेनिकल गार्डन में इसका उद्घाटन किया। यह उद्यान घाटी के पर्यटन और फ्लोरीकल्चर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पीले, लाल, गुलाबी और बैंगनी फूलों से सजा यह गार्डन शरद ऋतु में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। मुख्यमंत्री ने इसे कश्मीर की पर्यटन कहानी में एक नया अध्याय बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर के खूबसूरत जबरवान वन क्षेत्र में बसा बाग-ए-गुल दाउदी कश्मीर की नई पर्यटन आकर्षण के रूप में उभर रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाटेनिकल गार्डन में बाग-ए-गुलदाउदी का उद्घाटन किया। यह घाटी के पर्यटन और फ्लोरीकल्चर परिदृश्य में नया मील का पत्थर साबित होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीले, लाल, गुलाबी और बैंगनी रंगों के फूलों के साथ यह गार्डन शरद ऋतु में घाटी के पर्यटन कैलेंडर में नए रंग और आकर्षण भरेगा। मुख्यमंत्री ने औपचारिक रिबन काट कर गार्डन को जनता के लिए खोल दिया और इसे एक पुष्प उत्सव बताया जो कश्मीर की पर्यटन कहानी में नया अध्याय जोड़ता है।

    1869 करोड़ से गुलदाउदी गार्डन 100 कनाल से अधिक क्षेत्र में फैला है। मुख्यमंत्री ने थीम गार्डन की स्थापना में फ्लेरीकल्चर, पार्क और गार्डन विभाग और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर की सहयोगात्मक भूमिका की सराहना की।

    यह पहल पर्यटन में आफ सीज़न की कमी को पूरा करेगी। उमर ने कहा कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में बाग-ए-गुल-ए-दाऊद की आधारशिला रखी थी और इसकी तुलना ट्यूलिप गार्डन की सफलता से की। जिस तरह ट्यूलिप गार्डन ने वसंत ऋतु के पर्यटन सीजन को बदल दिया।

    उसी तरह गुलदाउदी गार्डन कश्मीर में शरद ऋतु के पर्यटन को नई परिभाषा देगा। मुख्यमंत्री ने विभागीय सहयोग से स्थानीय उत्पादकों द्वारा उगाए गए सजावटी लैवेंडर और अन्य फुलों की किस्मों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने फूल उत्पादकों से बातचीत की और बागवानों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के समर्पण और शिल्प कौशल की सराहना की जिनके प्रयासों से फूलों को जीवंत किया।