श्रीनगर का बॉटेनिकल गार्डन पर्यटकों के लिए खुला, गुलदाउदी से महकी कश्मीर घाटी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर के खूबसूरत जबरवान वन क्षेत्र में बसा बाग-ए-गुल दाउदी कश्मीर की नई पर्यटन आकर्षण के रूप में उभर रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाटेनिकल गार्डन में बाग-ए-गुलदाउदी का उद्घाटन किया। यह घाटी के पर्यटन और फ्लोरीकल्चर परिदृश्य में नया मील का पत्थर साबित होगा।

पीले, लाल, गुलाबी और बैंगनी रंगों के फूलों के साथ यह गार्डन शरद ऋतु में घाटी के पर्यटन कैलेंडर में नए रंग और आकर्षण भरेगा। मुख्यमंत्री ने औपचारिक रिबन काट कर गार्डन को जनता के लिए खोल दिया और इसे एक पुष्प उत्सव बताया जो कश्मीर की पर्यटन कहानी में नया अध्याय जोड़ता है।

1869 करोड़ से गुलदाउदी गार्डन 100 कनाल से अधिक क्षेत्र में फैला है। मुख्यमंत्री ने थीम गार्डन की स्थापना में फ्लेरीकल्चर, पार्क और गार्डन विभाग और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर की सहयोगात्मक भूमिका की सराहना की। यह पहल पर्यटन में आफ सीज़न की कमी को पूरा करेगी। उमर ने कहा कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में बाग-ए-गुल-ए-दाऊद की आधारशिला रखी थी और इसकी तुलना ट्यूलिप गार्डन की सफलता से की। जिस तरह ट्यूलिप गार्डन ने वसंत ऋतु के पर्यटन सीजन को बदल दिया।