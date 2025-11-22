श्रीनगर में सेना के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने से हथियार किए बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में उड़ी (बारामुला) सेक्टर में सेना के जवानों ने शनिवार को एक आतंकरोधी अभियान के दौरान एक आतंकी ठिकाने से एक एसाल्ट राइफल, दो मैगजीन और 54 कारतूस बरामद किए।

यहां मिली जानकारी के अनुसार, सेना को उड़ी सेक्टर में दरकुंजन गांव के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकियों को देखे जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना की 161 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन घंटामुल्ला के एक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया और जंगल में एक जगह बने आतंकी ठिकाने का पता लगाया।