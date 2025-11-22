श्रीनगर में सेना के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने से हथियार किए बरामद
उत्तरी कश्मीर के उड़ी (बारामुला) सेक्टर में सेना ने शनिवार को आतंकरोधी अभियान के दौरान जंगल में बने एक आतंकी ठिकाने से एक एसॉल्ट राइफल, दो मैगज़ीन और 54 कारतूस बरामद किए। दरकुंजन गांव के ऊपरी जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर 161 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन ने तलाशी अभियान चलाया और यह हथियार बरामदगी हुई।
यहां मिली जानकारी के अनुसार, सेना को उड़ी सेक्टर में दरकुंजन गांव के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकियों को देखे जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना की 161 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन घंटामुल्ला के एक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया और जंगल में एक जगह बने आतंकी ठिकाने का पता लगाया।
इस ठिकाने की तलाशी के दौरान एक एके-47 राइफल, दो मैगजीन और 54 कारतूस मले। सेना के जवानों इसे अपने कब्जे में लिया और आतंकी ठिकाने का दोबारा कोई इस्तेमाल न कर सके, इसलिए उसे नष्ट कर दिया।
