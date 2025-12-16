श्रीनगर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, नाटिपोरा कब्रिस्तान से हथियार और गोला-बारूद बरामद

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान निरंतर जारी है। शहर, उसके साथ लगते इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए पुलिस, सेना व अन्य सुरक्षाकर्मी निरंतर चौकसी बरते हुए हैं। आतंकवादियों व राष्ट्र विरोधी तत्वों को लेकर छोटी सी छोटी सूचना को गंभीरता से लेते हुए ये सुरक्षाकर्मी सतर्कता भरते हुए उक्त इलाकों में तलाशी अभियान चलाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी के साथ श्रीनगर के तार नटिपोरा इलाके में विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने देर रात तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षाबलों की एक टीम जब स्थानीय कब्रिस्तान की तलाशी ले रही थी, तो उन्होंने वहां से हथियार, गोला-बारूद और दूसरा आपत्तिजनक सामान बरामद किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाबलों की एक जॉइंट टीम ने बेमिना पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आधार पर संदिग्ध कार्रवाई की सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया जिसके दौरान यह सामान बरामद हुआ। सूत्रों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान, टीम को कब्रिस्तान से एक चीनी हैंड ग्रेनेड, करीब 100 ग्राम गनपाउडर, AK-47 के दस जिंदा राउंड और करीब बीस प्रतिबंधित संगठन के आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए। यह बरामदगी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में की गई और ज़ब्त की गई सभी चीज़ों को आगे की जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया गया है।