इस वर्ष गर्मी का रिकार्ड तोड़ने वाले देश के 12 स्थानों में श्रीनगर भी शामिल, पढ़ें क्या बताते हैं आईएमडी के आंकड़े

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट आने से न केवल सुबह शाम ठंड बढ़ गई है बल्कि दिन में भी सर्दी धीरे धीरे लोगों को अपना अहससा कराने लगी है। स्थानीय लोग आने वाले महीनों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तैयारियां कर रहे हैं बलकि इन तैयारियों ने गति भी पकड़नी शुरू कर दी है। क्योंकि अधिकांश लोगों का कहना है कि इस वर्ष गर्मियों में रिकार्ड तोड़ गर्मी की तरह इस वर्ष सर्दी भी अपना रिकार्ड तोड़ देगी।

वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी) द्वारा किए गए अधियन से पता चलता है कि इस वर्ष घाटी विशेषकर श्रीनगर में औसत के मुकाबले अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। आईएमडी हीट ट्रैकर पर आधारित डेटा, देश की12 राजधानियों में तापमान मं अभूतपूर्व वृद्धि दर्शाता है, जहां दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा।

इन 12 स्थानों में श्रीनगर भी शामिल है श्रीनगर इन 12 स्थानों में श्रीनगर भी शामिल हैं। डाटा के अनुसार श्रीनगर और ईटानगर सहित 18 शहरों में न्यूनतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 20 जुलाई की यह घटना, जिसे आईएमडी के आंकड़ों द्वारा प्रमाणित किया गया, यह एक साल की लगातार गर्मी की परिभाषा थी।

श्रीनगर ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए 22 मई को 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो 133 वर्षों में तीसरा सबसे गर्म मई दिवस घोषित किया गया। इसने 1971 के 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान को पीछे छोड़ दिया और 1968 में मई के उच्चतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। 19 जून को पारा 35.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो दो दशकों में जून का सबसे गर्म दिन था।30 जून को 5 डिग्री सेल्सियस का और भी ज़्यादा तापमान असामान्य रूप से दर्ज किया गया।

एक नजर आईएमडी के आंकड़ों पर आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों शहरों में जून से सितंबर तक लगातार 2 से 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा है। 2024 में, जम्मू-कश्मीर के छह मौसम केंद्रों ने 123 वर्षों में 24 घंटे का अपना सबसे ज़्यादा मासिक तापमान दर्ज किया। यह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पाँच महीनों तक बनी रही, जो देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है।

बारिश में 50 प्रतिशत तक की कमी आई विशेषज्ञों के अनुसार, श्रीनगर और ईटानगर में तापमान में वृद्धि एक-दूसरे से जुड़े खतरों का नतीजा है, जिसमें हिमालय में तेज़ी से बढ़ती गर्मी भी शामिल है। हिमालय में अधिकतम तापमान में वृद्धि वैश्विक दर से ज़्यादा तेज़ होने का अनुमान है।

साथ ही, इस साल मानसून की कमी के कारण भी बारिश में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है।श्रीनगर का 35 वर्ग किलोमीटर से 80 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार काफी हद तक अनियमित रहा है। घटते हरे आवरण और व्यापक जलवायु परिवर्तन के रुझान ने भारतीय शहरों को वास्तविक भट्टियों में बदल दिया है।

बता देते हैं कि मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात का खुलासा किया है कि ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन का जम्मू कश्मीर विशेषकर घाटी के नाजुक वातावरण पर भी प्रभाव है । इसी प्रभाव के चलते यहां के मौसम विशेषकर सर्दी व गर्मियों के मौसम में भी परिवर्तन नजर आ रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग से निपटना एक बड़ा मुद्दा विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटना तो एक बड़ा मुद्दा है और इससे वैश्विक स्तर पर ही निपटा जा सकता है अलबत्ता जलवायु परिवर्तन पर स्थानीय प्रयासों जिनमें गंजलों के कटाव पर रोक, ग्लेशियरों पर या इनके निकट मानव हस्तक्षेप को रोका,उपजाव जमीन पर निर्माण कार्य आदि से हम घाटी के नाजुक वातावरण को संतुलित रखने और इस पर गोलबल वार्मंग के प्रभाव को किसी हद तक कम कर सकते हैं।

घाटी में आज मौसम के मिजाज घाटी में आज मौसम के मिजाज शुष्क तो बने रहे अलबत्ता श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिनभर बादलों व धूप के बीच आंख मिचौली होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी के कुछ ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है।