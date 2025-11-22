श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब 400 मीटर विजिबिलिटी में भी उतर सकेंगी उड़ाने, जानिए क्या अपनाई जा रही नई तकनीक
श्रीनगर हवाई अड्डे पर नई तकनीक स्थापित की जा रही है, जिससे अब 400 मीटर की दृश्यता में भी विमान उतर सकेंगे। यह तकनीक कम दृश्यता में भी सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और उड़ानें रद्द होने की समस्या कम होगी।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक, जावेद अंजुम ने कहा कि इन सर्दियों में मौसम की वजह से उड़ाने कैंसिल होने की ‘संभावना कम है क्योंकि एयरपोर्ट को अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैटेगरी-II से लैस किया गया है।
एक स्थानीय समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए निदेशक ने कहा कि अपग्रेडेड सिस्टम कम विज़िबिलिटी वाली स्थितियों में भी ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद लैंडिंग पक्का करता है।
उन्होंने कहा कि श्रीनगर में आमतौर पर सर्दियों में लगभग 1,000 मीटर विज़िबिलिटी(देखने की क्षमता) रिकार्ड होती है, जिससे आरामदायक लैंडिंग हो पाती है। पहले, लिमिट 1,200 मीटर थी, लेकिन अब सिस्टम में काफ़ी सुधार हुआ है। लिहाजा इस साल, हमें उम्मीद है कि कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेड आईएलएस अब 400 मीटर जितनी कम विज़िबिलिटी में भी लैंडिंग की इजाज़त देता है।
उन्होंने कहा कि आईएलएस अपग्रेड पिछले साल से ही काम कर रहा था जिससे कोहरे और बर्फीले महीनों में एयरपोर्ट की रिलायबिलिटी में काफी सुधार हुआ है।
हीटिंग सिस्टम में भी किया गया है सुधार
यात्रियों के लिए उपलब्ध रखी गई सुविधाओं में बढ़ोतरी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, हमने हीटिंग सिस्टम में सुधार किया है, ज़्यादा सीटें जोड़ी हैं और पैसेंजर के लिए फ्री वाईफाई भी शुरू किया है। एयरपोर्ट पर 22 नई रिटेल दुकानें और नौ खाने-पीने की दुकानें भी खुली हैं, और तीन और जल्द ही खुलने की उम्मीद है।
उड़ानों के आवागमन के बारे में, अंजुम ने कहा कि रोज़ाना की फ्लाइट्स की संख्या मुख्य रूप से पैसेंजर के कम आने की वजह से कम हुई है, ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से नहीं। उन्होंने कहा, पहलगाम मामले से पहले हमारी रोज़ाना लगभग 54 फ्लाइट्स थीं, लेकिन अब हम लगभग 30 फ्लाइट्स चला रहे हैं।
सर्दियों में टूरिज्म में बढ़ोतरी की उम्मीद
पैसेंजर ट्रैफिक रोज़ाना लगभग 19,500 से घटकर 8,000-10,000 हो गया है, हालांकि हमें सर्दियों में टूरिज्म शुरू होने के साथ इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। इंटरनेशनल ऑपरेशन के बारे मेेें उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के पास इंटरनेशनल फ्लाइट्स को संभालने के लिए “काफी इंफ्रास्ट्रक्चर” है और एविएशन मिनिस्ट्री से पहले ही एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की जा चुकी है। उन्होंने कहा हम तैयार हैं और अब यह एयरलाइन्स पर निर्भर करता है कि वे आगे आएं और अपना आपरेशन यहां शुरू करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।