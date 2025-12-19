श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बाधित, सात उड़ानें कैंसिल

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। श्रीनगर आज सुबह घने कोहरे के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सात उड़ानें रद कर दी गईं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि खराब विज़िबिलिटी के कारण एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट की उड़ानें प्रभावित हुईं हैं। अधिकारियों ने बताया कि कैंसिलेशन की वजह से डोमेस्टिक और लो-कॉस्ट कैरियर्स दोनों की सर्विस पर असर पड़ा, जिससे कई यात्री फंस गए। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अपने संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें।

रद्द हुई उड़ानों में एयर इंडिया की 3423 और 1799, इंडिगो की 6164 और 2044, स्पाइसजेट की 661 और 180 और इंडिगो की 6961 शामिल हैं। फ्लाई रद होने की वजह से हवाई अड्डे पर लंबी कतारें देखी गईं। यात्री पुनर्निर्धारण और स्पष्टीकरण के लिए एयरलाइन काउंटरों पर पहुंच गए।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि लगातार कम विज़िबिलिटी की वजह से सुबह और दोपहर की कई फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो पाईं। रनवे पर विज़िबिलिटी ऑपरेशनल लिमिट से कम होने के बाद एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने अपनी आने वाली और जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं।

अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स 3423 और 1799 दिन में सबसे पहले कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स में से थीं। अमृतसर और दिल्ली सेक्टर में चलने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स 6164 और 2044 को भी शेड्यूल से हटा दिया गया। लगातार कोहरे की वजह से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की सर्विस 661 और 180, साथ ही कोलकाता जाने वाली इंडिगो की 6961 भी ऑपरेट नहीं हो सकीं।