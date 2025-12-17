Language
    श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम और आपरेशनल कारणों से इंडिगो और स्पाइसजेट की 4 फ्लाइट कैंसिल

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम और कुछ आपरेशनल कारणों की वजह से इंडिगो और स्पाइसजेट की कुल 4 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को असुविधा से बचाने क ...और पढ़ें

    यात्रियों को लेटेस्ट अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। खराब मौसम और आपरेशनल कारणों से बुधवार सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पर चार उड़ानें रद्द कर दी गईं।

    हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट 6 ई-6164 जो सुबह 9 बजे अमृतसर के लिए रवाना होने वाली थी, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई।

    इंडिगो की एक और फ्लाइट, 6 ई-6962 जो कोलकाता के लिए शाम 6.45 बजे रवाना होने वाली थी, आपरेशनल कारणों से रद्द कर दी गई।

    स्पाइसजेट की दो फ्लाइटें एसजी-180 और एसजी-160 दोनों दिल्ली जाने वाली थीं और क्रमशः दोपहर 1.30 बजे और शाम 5.45 बजे रवाना होने वाली थीं, उन्हें भी ऑपरेशनल कारणों से रद्द कर दिया गया।

    अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन मौसम की स्थिति पर निर्भर करते हैं और यात्रियों को लेटेस्ट अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

