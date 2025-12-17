श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम और आपरेशनल कारणों से इंडिगो और स्पाइसजेट की 4 फ्लाइट कैंसिल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। खराब मौसम और आपरेशनल कारणों से बुधवार सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पर चार उड़ानें रद्द कर दी गईं।

हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट 6 ई-6164 जो सुबह 9 बजे अमृतसर के लिए रवाना होने वाली थी, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई।

इंडिगो की एक और फ्लाइट, 6 ई-6962 जो कोलकाता के लिए शाम 6.45 बजे रवाना होने वाली थी, आपरेशनल कारणों से रद्द कर दी गई।

स्पाइसजेट की दो फ्लाइटें एसजी-180 और एसजी-160 दोनों दिल्ली जाने वाली थीं और क्रमशः दोपहर 1.30 बजे और शाम 5.45 बजे रवाना होने वाली थीं, उन्हें भी ऑपरेशनल कारणों से रद्द कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन मौसम की स्थिति पर निर्भर करते हैं और यात्रियों को लेटेस्ट अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।