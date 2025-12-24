Language
    श्रीनगर के 1.25 लाख घर 24-घंटे पावर ज़ोन में शामिल, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- 'अब कोई पावर कट नहीं होगा'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    श्रीनगर के 1.25 लाख घरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति क्षेत्र में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि अब कोई पावर कट नहीं होगा, ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि 24×7 पावर सप्लाई पक्का करने के लिए दूसरे जिलों में भी इसी तरह के अपग्रेड चल रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के सफल ट्रायल का ही नतीजा है कि श्रीनगर के 48 प्रतिशत घरों में बिना रुकावट बिजली सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ट्रायल के दौरान इन घरों में किसी भी तरह का कोई पावर कट नहीं हुआ।

    मुख्यमंत्री के ऑफिस ने KPDCL को इस सफल ट्रायल के लिए बधाई देते हुए कहा कि श्रीनगर के 83 और इलाकों को 24-घंटे पावर ज़ोन में शामिल कर लिया गया है। अब यहां कोई पावर कट नहीं होगा।

    उमर ने कहा, "इसके साथ, श्रीनगर के 108 इलाकों में अब 24 घंटे बिना रुकावट बिजली सप्लाई आ रही है। इस योजना के तहत करीब 1.25 लाख घरों को फायदा हो रहा है, जो शहर का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा है। 24×7 पावर सप्लाई पक्का करने के लिए दूसरे जिलों में भी इसी तरह के अपग्रेड चल रहे हैं।"

