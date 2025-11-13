श्री श्री रविशंकर ने मीरवाइज उमर फारूक से की मुलाकात, कश्मीर में शांति और सद्भाव पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने श्रीनगर स्थित मीरवाइज़-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मुहम्मद उमर फारूक से उनके आवास पर मुलाकात की।

मीरवाइज़ के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात के दौरान, दोनों धर्मगुरुओं ने आज की दुनिया में शांति, करुणा और सर्वधर्म सद्भाव के महत्व पर चर्चा की।

सात साल बाद कश्मीर का दौरा कर रहे श्री श्री रविशंकर ने घाटी में वापस आने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सह-अस्तित्व के प्रतीक के रूप में इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की।

मीरवाइज़ उमर फारूक ने आध्यात्मिक गुरु का स्वागत किया और दोहराया कि मीरवाइज़ संस्था शांति और संवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दों के समाधान और मतभेदों को सुलझाने का सबसे मानवीय और प्रभावी माध्यम है। दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि अन्याय और अशक्तीकरण अक्सर कट्टरपंथ को जन्म देते हैं, जो शांति के लिए एक गंभीर खतरा है।