जम्मू-कश्मीर: सोपोर में 24 घंटों के भीतर सुलझा चोरी का मामला, दो लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी का मामला सुलझा मॉडल टाउन में एक घर से चोरी किए गए बर्तन बरामद किए हैं और अपराध के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैl

गौरतलब है कि मॉडल टाउन निवासी मकबूल रहमान बेग ने पुलिस चौकी बस स्टैंड सोपोर को एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर से तांबे के बर्तन चुरा लिए हैं। सोपोर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर संख्या 260/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पूछताछ के दौरान, कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

उनमें से एक, जिसकी पहचान माडल टाउन डी निवासी शब्बीर अहमद शैख पुत्र अब्दुल हामिद शेख के रूप में हुई, ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि चोरी का कुछ सामान कोआपरेटिव बाग सोपोर में छिपा दिया गया था, जबकि कुछ सामान बेच दिया गया था।