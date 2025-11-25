जम्मू-कश्मीर: सोपोर में 24 घंटों के भीतर सुलझा चोरी का मामला, दो लोग गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का मामला सुलझाया। मॉडल टाउन के एक घर से चोरी हुए तांबे के बर्तन बरामद किए गए और दो लोग गिरफ्तार हुए। मकबूल रहमान बेग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। शब्बीर अहमद शैख और वसीम नबी वानी नामक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और चोरी का माल बरामद हुआ। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी का मामला सुलझा मॉडल टाउन में एक घर से चोरी किए गए बर्तन बरामद किए हैं और अपराध के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैl
गौरतलब है कि मॉडल टाउन निवासी मकबूल रहमान बेग ने पुलिस चौकी बस स्टैंड सोपोर को एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर से तांबे के बर्तन चुरा लिए हैं। सोपोर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर संख्या 260/2025 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पूछताछ के दौरान, कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
उनमें से एक, जिसकी पहचान माडल टाउन डी निवासी शब्बीर अहमद शैख पुत्र अब्दुल हामिद शेख के रूप में हुई, ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि चोरी का कुछ सामान कोआपरेटिव बाग सोपोर में छिपा दिया गया था, जबकि कुछ सामान बेच दिया गया था।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने छिपाई गई संपत्ति बरामद कर ली।आगे की जांच में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसकी पहचान मॉडल टाउन डी निवासी वसीम नबी वानी के रूप में हुई, जिसने शब्बीर अहमद शेख द्वारा चुराए गए सामान प्राप्त करने की बात कबूल की। बाद में उसके घर से चोरी के और बर्तन बरामद किए गए।पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।