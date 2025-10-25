सोपोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 साल से फरार तीन आरोपियों समेत चार को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी
जम्मू-कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 11 साल से फरार तीन आरोपियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित थे। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में सोपोर पुलिस ने अपराधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन 2014 से फरार चल रहे थे।
पुलिस स्टेशन पंजल्ला की एक स्पेशल टीम ने यह गिरफ्तारियां की। फरार अपराधियों की पहचान मोहम्मद सादिक खान पुत्र मोहम्मद यूसुफ खान, एजाज अहमद शाह पुत्र मोहम्मद मोजिम शाह और मोहसिन अली शाह पुत्र मोहम्मद मोजिम शाह सभी परानपिलन, उड़ी के रहने वाले हैं।
पुलिस ने बताया कि ये तीनों पुलिस स्टेशन पंजल्ला में दर्ज मामलों में इन आरोपियों पर अपहरण और दुष्कर्म करने जैसे गंभीर अपराधों में वॉन्टेड थे। तीनों पिछले 11 साल से कानून से बचने के लिए फरार थे।
एक अन्य कार्रवाई में पुलिस पोस्ट वारपोरा सोपोर ने शहजाद अहमद लोन पुत्र मोहम्मद रमजान लोन निवासी बुनकूट बांडीपोरा को भी गिरफ्तार किया है। वह भी पुलिस स्टेशन सोपोर में दर्ज अपहरण व दुष्कर्म जैसे मामलों में वांछित था। वह 2019 से फरार था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी गिरफ्तार भगोड़ों को बारामूला और सोपोर में कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भगोड़ों और घोषित अपराधियों के खिलाफ सोपोर पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जघन्य अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई स्पेशल टीमें बनाई गई हैं।
उन्होंने दावा किया कि कानून से बचने वाला कोई भी व्यक्ति न्याय से नहीं बच पाएगा। हर भगोड़े को ट्रैक किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
