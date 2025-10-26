Language
    श्रीनगर में सिंगर सोनू निगम का संगीतमय सम्मान, अजान सुन रोका कॉन्सर्ट; 2017 की टिप्पणी के बाद जीता लोगों का दिल

    By Rohit Jandiyal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:39 PM (IST)

    श्रीनगर में सोनू निगम ने एक कोन्सर्ट के दौरान अजान की आवाज सुनकर कार्यक्रम रोक दिया। उनके इस कदम को 2017 में अजान पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद सुधारात्मक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बहिष्कार के बावजूद, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह आयोजन जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देगा।

    संगीत कार्यक्रम के बीच में सोनू निगम ने अजान के लिए अपना कार्यक्रम रोक दिया (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान गायक सोनू निगम ने पास की एक मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आने पर सम्मान दिखाने के लिए अपना कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोक दिया।

    यह तब हुआ जब इंटरनेट मीडिया पर उनके 2017 के अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की आलोचना करने वाले बयानों के कारण कार्यक्रम के बहिष्कार का कश्मीर में अभियान चलाया गया था।

    अजान के लिए रोका कार्यकर्म

    कार्यक्रम शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। अपने संगीत कार्यक्रम के बीच में निगम ने अजान के लिए अपना कार्यक्रम रोक दिया। इसका नोटिस इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी किया और इसके बाद कइयों ने इसे उनकी पिछली टिप्पणियों के लिए सुधार करने के प्रयास के रूप में देखा।

    सोनू निगम के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होने के बावजूद कश्मीर में एक बड़े वर्ग ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार अभियान चलाया हुआ था। कई स्थानीय लोगों ने उनकी मेजबानी के फैसले की आलोचना की थी। लेकिन बावजूद इसके उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं।

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा?

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले कहा कि श्रीनगर में बालीवुड गायक सोनू निगम का लाइव कन्सर्ट केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और स्थानीय कलाकारों को व्यापक दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सिन्हा ने इसे स्थानीय कलाकारों और केंद्र शासित प्रदेश के फलते-फूलते पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया।

    सिन्हा ने कहा कि सोनू निगम जैसे कलाकार श्रीनगर में हैं। इनकी चर्चा पूरी घाटी में है। सिन्हा ने कहा कि 2019 से बहुत सारे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जी20 शिखर सम्मेलन के बाद विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

    उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में सालाना दो करोड़ से अधिक पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए हैं। इसे बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतिबिंब और दुनिया के लिए एक संदेश बताया कि कश्मीर पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित जगह है।