    जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में पर्यटकों से बदसलूकी, दो गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में पर्यटकों के साथ अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पर्यटकों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पर्यटकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और पर्यटन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजि ला की तलहट्टी में स्थित पर्यटनस्थल सोनमर्ग में पर्यटकों के साथ अभद्रता करने में लिप्त दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है।

    उनके खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करने और दूसरों के लिए असुविधा पैदा व खतरा पैदा करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है ,जिसमें कुछ लोगों को पर्यटकों कोपरेशान करते हुए दिखाया गया है।

    मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश

    वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की गई और पाया कि यह वीडियो सोनमर्ग का है। इसमें लिप्त पाए तत्वों को चिन्हित किया गया और उन्हें पकड़ लिया गया।

    दोनों आरोपितों की पहचान मेहराज दीन शेख पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी कुल्लन और मोहम्मद अर्शीद मीर पुत्र सोना उल्लाह मीर निवासी गुंड के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए गुंड के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश किया गया।

    पर्यटकों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं

    पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जिला पुलिस ने जिला गांदरबल में सभी पर्यटन स्थलों खासकर सोनमर्ग में, जहां सीजन के दौरान बहुत पर्यटक आते हैं, शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के माहौल बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रवक्ताने कहा कि कहा कि किसी को भी सार्वजनिक शांति भंग करने या पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। ऐसो करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

     