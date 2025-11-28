जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में पर्यटकों से बदसलूकी, दो गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजि ला की तलहट्टी में स्थित पर्यटनस्थल सोनमर्ग में पर्यटकों के साथ अभद्रता करने में लिप्त दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करने और दूसरों के लिए असुविधा पैदा व खतरा पैदा करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है ,जिसमें कुछ लोगों को पर्यटकों कोपरेशान करते हुए दिखाया गया है।

मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की गई और पाया कि यह वीडियो सोनमर्ग का है। इसमें लिप्त पाए तत्वों को चिन्हित किया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। दोनों आरोपितों की पहचान मेहराज दीन शेख पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी कुल्लन और मोहम्मद अर्शीद मीर पुत्र सोना उल्लाह मीर निवासी गुंड के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए गुंड के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश किया गया।