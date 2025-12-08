Language
    सोनमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, स्नोफॉल ने बनाया 'जन्नत' जैसा नजारा; देखें खूबसूरत तस्वीरें

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है, जिससे यह 'चांदी की दुनिया' जैसा लग रहा है। पर्यटक यहां जमकर आनंद ले रहे हैं। बर ...और पढ़ें

    सोनमर्ग में बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। फोटो सोर्स- साहिल मीर (दैनिक जागरण)

    नितीश कुशवाहा, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, इसको 'सोने का मैदान' कहा जाता है। लेकिन आज यह किसी चांदी की दुनिया जैसा लग रहा है। एक तरह जहां आसमान में गहरे बादलों का डेरा है तो वहीं दूसरी तरफ रूई जैसे सफेद फाहे धीरे-धीरे गिर रहे हैं। सोनमर्ग इस वक्त सफेद चादर में लिपट नजर आ रहा है। सोनमर्ग की ताजा तस्वीरों में पर्यटक जमकर इंजॉय करते दिख रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सोनमर्ग से आईं तस्वीरों पर...

    यहां देखें तस्वीरें-

     

    WhatsApp Image 2025-12-08 at 7.31.50 PM

    सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद से हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। इस दौरान काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। स्थानीय व्यापारी और घोड़े वाले पर्यटकों की आमद से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले के काफी समय बाद से जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। 

    WhatsApp Image 2025-12-08 at 7.31.48 PM

    इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पर्यटकों से घाटी कितना गुलजार नजर आ रहा है। पर्यटक की बढ़ती संख्या से टैक्सी चालक काफी ज्यादा खुश हैं और उनकी कमाई बढ़ गई है। 

    WhatsApp Image 2025-12-08 at 7.31.49 PM

    इस तस्वीर में साफ-साफ नजर आ रहा है कि सोनमर्ग में बर्फबारी के बीच हल्की धूप के बाद का नजारा कितना प्यारा लग रहा है। इस नजारे को देखकर पर्यटक काफी खुश है। देश के कोने-कोने से लोग कश्मीर घूमने जाते हैं और वहां जाकर ऐसे नजारे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।  

    WhatsApp Image 2025-12-08 at 7.31.48 PM (1)

    मैदानी इलाकों से आए पर्यटकों के लिए सोनमर्ग का यह दृश्य किसी सपने के सच होने जैसा है। बर्फबारी का यह दृश्य देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर्यटक हर दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आमद से घाट में रौनक बढ़ गई है।

    फोटो सोर्स- साहिल मीर (दैनिक जागरण)