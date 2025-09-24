Leh Violance: 'सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया', लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार ने क्या-क्या कहा?

लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय के अनुसार वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। सरकार ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे जिसे उन्होंने प्रदर्शन हिंसक होने के बाद खत्म कर दिया।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए सोनम वांगचुक को ज़िम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कार्यकर्ता ने अपने भड़काऊ बयानों के ज़रिए भीड़ को उकसाया। सरकार ने कहा कि लेह में स्थिति शाम 4 बजे तक नियंत्रण में आ गई थी।

सरकारी बयान में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि श्री सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के ज़रिए भीड़ को उकसाया था। संयोग से, इस हिंसक घटनाक्रम के बीच, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गाँव के लिए रवाना हो गए।"

6 अक्टूबर को होनी है मीटिंग केंद्र ने शीर्ष निकाय, लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति की बैठक के लिए 6 अक्टूबर की तारीख पहले ही तय कर दी थी, और एबीएल द्वारा प्रस्तावित उच्चस्तरीय समिति के लिए नए सदस्यों पर भी सहमति बन गई थी।

लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन की वजह क्या थी? लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे दिए जाने को लेकर और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। लेकिन प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद उन्होंने हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया