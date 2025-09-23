Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'यहां कुछ ताकतें चाहती हैं हम इस्तीफा दें', डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी बोले- जम्मू-कश्मीर में दो सरकारें, एक जनता की...

    By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:12 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में दो सरकारें चल रही हैं। उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करते हुए पीडीपी-भाजपा पर निशाना साधा। चौधरी ने नेशनल कान्फ्रेंस को वादे पूरे करने से रोकने के लिए दोहरी शासन व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने श्रीनगर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना का जायजा भी लिया और इसे 17 अक्टूबर को खोलने की घोषणा की।

    prefferd source google
    Hero Image
    जम्मू कश्मीर में दो सरकारें, एक जनता की दूसरी जनता पर थोपी गई: उपमुख्यमंत्री

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को बिना केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का नाम लिए बगैर कहा किजम्मू कश्मीर में एक दो सरकारें चल रही हैं, एक सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और दूसरी जनता पर िाोथोपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे हैं, हमें आजादी दीजिए फिर देखिए हम जम्मू कश्मीर को कहां ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने उन्होंने पीडीपी-भाजपा पर अपनी विफलताओं के लिए नेशनल कान्फ्रेंस को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया।

    आज यहां डल झील किनारे बुल्वोर्ड रोड के चौढ़ीकरण परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने बिना राजभवन का नाम लिए बगैर कहा कि यहां नेशनल कान्फ्रेंस को जनता के साथ किए गए वादे पूरे करने से रोकने के लिए ही दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई है।

    हमें अपने वादे पूरे करने और सरकार को चलाने के लिए आजादी चाहिए। हमें आजादी दीजिए।, फिर देखिए हम जम्मू-कश्मीर को कहां ले जाते हैं। हम अपने घोषणापत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और अपने हर वादे को पूरा करेंगे।

    उपमुख्यमंत्री ने राज्य के दर्जे की बहाली की मांग काे दोहराते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए वादों को पूरा करेंगे, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना भी शामिल है।

    उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से प्रदेश में निर्वाचित सरकार पूरी तरह सशक्त होगी और वह जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह समर्थ होगी, वह स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, जम्मू कश्मीर की जनता पर बाहर से कोई फैसला नहीं थोपा जा सकेगा।

    उन्होंने हाल की बाढ़ और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बार-बार बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए जल्द एक प्रभावी राहत पैकेज घेाषित करना चाहिए।

    सत्तारुढ़ नेशनल कान्फ्रेंस पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा द्वारा अपने कर्तव्य निर्वाह में विफल रहने के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा इन दोनों दलों ने अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं उस समय पीडीपी में था और पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री था।

    पीडीपी और भाजपा ने इस प्रदेश के लोगों के हितों के साथ समझौता किया ताकि यह दोनों अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकें। इन दोनों दलों की स्वार्थपूर्ण राजनीति का नुक्सान जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ है। भाजपा और पीडीपी भाई-भाई हैं। उ

    न्होंने पहले लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब वे लोगों को और धोखा नहीं दे सकते। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पिछले दस साल तक मुश्किलों का सामना किया है और वे जानते हैं कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है।

    अन्होंने मीडिया से सरकार के समक्ष चुनौतियों को समझने और और संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग का आग्रह करते हुए कहा कि हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। मीडिया को यह समझना चाहिए कि हम किस माहौल में यह सरकार चला रहे हैं। यह किसी से छिपी बात नहीं है।

    इससे पहले, उप-मुख्यमंत्री श्रीनगर के नेहरू पार्क में बुलेवार्ड रोड पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण परियोजना का जायजा लेने गए। उनके साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार ानासिर असलम वानी और सड़क एवं भवन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। निरीक्षण के दौरान, चौधरी ने चार लेन वाली सड़क परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

    चौधरी ने कहा कि बुल्वार्ड श्रीनगर का सबसे खास हिस्सा है। चौड़ी सड़क से ट्रैफिक सुगम होगा, पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।" उन्होंने घोषणा की कि इस परियोजना का उद्घाटन 17 अक्टूबर को किया जाएगा और कहा कि सरकार समय-सीमा के अंदर काम पूरा करने के लिए दृढ़ है।अ धिकारियों ने उप-मुख्यमंत्री को परियोजना के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी और उन्हें आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य को तेज करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

    जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यहां जानबूझकर का निर्वाचित सरकार की राह में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। यहां कुछ ताकतें,कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें,लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम शेरे कश्मीर के वर्कर हैं, हम शेरे कश्मीर के लोग हैं,हम लडेंंगे, हम पीठ दिखाने वालों में नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे।

    हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने पांच वर्ष के लिए जनादेश दिया है।राज्य का दर्जा नेशनल कान्फ्रेंस को अपने लिए नहीं बल्कि इस रियासत के लोगों े लिए,आप लोगों के लिए चाहिए, ताकि इस प्रदेश की आम जनता की बेहतरी के लिए काम किया जा सके।

    यहां के लोगों को उनके अधिकार मिलें,उनका विकास हो। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यहां जानबूझकर का निर्वाचित सरकार की राह में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। यहां कुछ ताकतें,कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें,लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम शेरे कश्मीर के वर्कर हैं, हम शेरे कश्मीर के लोग हैं,हम लडेंंगे, हम पीठ दिखाने वालों में नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे।

    हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने पांच वर्ष के लिए जनादेश दिया है।राज्य का दर्जा नेशनल कान्फ्रेंस को अपने लिए नहीं बल्कि इस रियासत के लोगों े लिए,आप लोगों के लिए चाहिए, ताकि इस प्रदेश की आम जनता की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। यहां के लोगों को उनके अधिकार मिलें,उनका विकास हो।