    श्रीनगर में सैनिक की मौत, ट्रेनिंग के दौरान बेहोश होकर गिरने से गई जान

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    श्रीनगर में दक्षिणी कश्मीर के ख्रिव क्षेत्र स्थित बीटीएस प्रशिक्षण स्कूल में तैनात राइफलमैन मनोज कुमार उपाध्याय की प्रशिक्षण के दौरान अचानक बेहोश होने से मौत हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

    श्रीनगर में सैनिक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के ख्रिव क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण स्कूल (बीटीएस) में तैनात एक सैनिक की वीरवार को प्रशिक्षण सत्र के दौरान बेहोश होकर गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुार राइफलमैन मनोज कुमार उपाध्याय ख्रेव स्थित सुविधा केंद्र में नियमित प्रशिक्षण के दौरान अचानक बेहोश हो गए।

    उन्हें तुरंत यूनिट के एमआई रूम में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 92 बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और सैनिक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।