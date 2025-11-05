पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कश्मीर में हिमपात, तो वहीं जम्मू में वर्षा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में मंगलवार दोपहर बाद अधिकांश क्षेत्रों में घने बादल छाए रहे। शाम को घाटी के सोनमर्ग सहित ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ। वहीं, जम्मू संभाग में देर शाम को कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा हुई, जिससे लोगों को शुष्क मौसम से राहत मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पांच नवंबर की शाम तक घाटी के कई इलाकों में हल्का हिमपात और वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण मौसम में बदलाव की संभावना है।

उन्होंने बताया कि बुधवार तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है। जोजि ला में भी हल्का हिमपात होने की संभावना जताई गई है। निदेशक ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें।

पूर्वानुमान के अनुसार, 16 और 17 नवंबर के आसपास जम्मू-कश्मीर में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सावधानी बरतने का सुझाव दिया है, जहां फिसलन के कारण यातायात बाधित होने की आशंका रहती है।

इस प्रकार, कश्मीर घाटी में मौसम के इस बदलाव के चलते स्थानीय निवासियों और यात्रियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मौसम विभाग की सलाहों का पालन करना आवश्यक है, ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।