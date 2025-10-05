जम्मू-कश्मीर के जोजिलापास के जीरो पॉइंट सोनमर्ग में पहली बार हुई बर्फबारी, देखिए मनमोहक तस्वीरें

श्रीनगर के जोजिलापास के जीरो पॉइंट सोनमर्ग में पहली बर्फबारी हुई जिससे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना जताई है जिसके चलते जम्मू और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। प्रतिकूल मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन बाधित हो सकता है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के जोजिलापास के जीरो पॉइंट सोनमर्ग में रविवार को पहली बर्फबारी हुई। इस दौरान ऐसा लग रहा थी मानों पहाड़ों को बर्फ की सफेद चादर ने घेर लिया हो। आसमान से गिरती बर्फ का नजारा बहुत ही मनमोहक था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगर के मौसम विभाग की ओर से जम्मू-कश्मीर में 4 से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही गई थी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, सिंथन दर्रा, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग-जोजिला, बांदीपोरा-राजदान दर्रा, गुलमर्ग, कुपवाड़ा-साधना दर्रा सहित जम्मू और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिकूल मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ अन्य प्रमुख सड़कों पर परिवहन बाधित हो सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर नागरिक की सुरक्षा है। सभी जिला और संभागीय प्रशासनों को सतर्क रहना चाहिए, कंट्रोल रूम तैयार होने चाहिए। किसी भी संकट भरे कॉल पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे बवजह यात्रा करने से बचें। अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। इन लोगों से कहा गया है कि आईएमडी और आपदा प्रबंधन चैनलों के माध्यम से दी जानेवाली जानकारी से अपडेट रहें।