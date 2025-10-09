जम्मू-कश्मीर में 'स्नोफॉल 'जारी, अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?पढ़ें ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, जम्मू। अगले पांच दिनों तक जम्मू संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होने और तीखी धूप से लोगों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी।

कुछ दिनों की राहत के बाद बुधवार दोपहर को तीखी धूप खिली। बारिश के बाद से जम्मू में सुबह-शाम हल्की ठंड हुई है लेकिन अगले पांच दिनों में मौसम शुष्क रहने की स्थिति में ठंडक कम होती चली जाएगी।

इसी बीच बुधवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है जबकि न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।