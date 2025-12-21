कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से बढ़ा तापमान, श्रीनगर में सबसे गर्म रात; जानें मौसम का पूर्वानुमान

PTI, श्रीनगर। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अचानक बढ़े ठंड से घाटी में ठिठुरन बढ़ गई है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण रविवार को कश्मीर में न्यूनतम तापमान बढ़ गया, जिससे श्रीनगर में इस सर्दी की सबसे गर्म रात रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुलमर्ग में माइनस में पहुंचा पारा मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से छह डिग्री ज्यादा था। उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग एकमात्र मौसम स्टेशन था, जहां तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। यहां पारा माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जो साल के इस समय के लिए सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है।

फिर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट बाकी मौसम स्टेशनों, जिसमें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का पहलगाम भी शामिल है, में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस और 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी क्षेत्र में आसमान में बादल छाए रहने के कारण हुई।