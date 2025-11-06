Photos: कश्मीर में स्नोफॉल से सफेद चादर में ढके पहाड़, गुलमर्ग और पहलगाम में माइनस में पहुंचा तापमान

जागरण टीम, श्रीनगर/जम्मू। कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश से पारे में गिरावट आई है। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से चार से नौ डिग्री तक गिर गया है। इससे घाटी में दिन और रात को ठंड बढ़ गई है। जबकि जम्मू में दिन में अभी राहत है।

गुलमर्ग और पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नत्थाटाप में हल्का हिमपात हुआ। कारगिल व लेह के खरदोंगला, जंगला और शिंकुला सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। मंगलवार देर शाम से बुधवार तड़के तक गुलमर्ग समेत घाटी के ऊपरी इलाके सोनमर्ग, गुरेज, दूधपथरी, कुपवाड़ा के फरकिन टाप इलाके में हिमपात हुआ। बुधवार को श्रीनगर समेत अन्य निचले इलाकों में दिनभर रुक रुक कर बारिश होती रही। कई जगह तेज हवाएं चलीं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के निदेशक डॉ. मुख्तियार अहमद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव आया है।

इससे पहले छह अक्टूबर को उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी। गुरेज-बांडीपोरा मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया है। इस मार्ग पर फिसलन बढ़ी है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे मौसम में सुधार और सड़क साफ नहीं होने तक अनावश्यक यात्रा न करें। द्रास की तरफ जोजिला सुरंग क्षेत्र में 1-2 इंच तक बर्फ जमा हो गई है।