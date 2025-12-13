आतंक के फंडिंग नेटवर्क नष्ट करें: मनोज सिन्हा का सख्त निर्देश, नौ शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आतंकियों के वित्तीय तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारा एक ही ध्येय है, कश्मीर में आमजन के लिए सुरक्षित, शांत और विश्वासपूर्ण वातावरण की बहाली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट के नौ बलिदानियों के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। उन्होंने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि बलिदानियों के प्रति आभार जताने के लिए प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है।