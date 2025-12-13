Language
    आतंक के फंडिंग नेटवर्क नष्ट करें: मनोज सिन्हा का सख्त निर्देश, नौ शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरी

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने आतंक के फंडिंग नेटवर्क को नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने नौ शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरी ...और पढ़ें

    शहीदों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए LG मनोज सिन्हा। फोटो-एक्स

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आतंकियों के वित्तीय तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारा एक ही ध्येय है, कश्मीर में आमजन के लिए सुरक्षित, शांत और विश्वासपूर्ण वातावरण की बहाली।

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट के नौ बलिदानियों के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। उन्होंने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि बलिदानियों के प्रति आभार जताने के लिए प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है।

    उपराज्यपाल ने सफेदपोश आतंकी माड्यूल का उल्लेख करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस पूरे तंत्र का पर्दाफाश कर कई बड़े आतंकी हमलों को नाकाम किया है। पूरे देश को जम्मू-कश्मीर पुलिस पर गर्व है। मालूम हो फरीदाबाद से पकड़े गए विस्फोटकों की जांच के दौरान हुए धमाके में नौ लोग बलिदानी हुए थे।