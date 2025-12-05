कश्मीर में तुफैल भट के घर पर SIA की रेड, आरोपी ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंंकियों को सप्लाई किए थे हथियार
जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में तुफैल भट के घर पर तलाशी अभियान चलाया। एसआईए क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में एसआईए ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल मामले में बड़ा एक्शन लिया है। शुक्रवार को श्रीनगर में एसआईए ने बटमालू और गांदरबल में तलाशी अभियाना चलाया। इस बीच बटमालू में टीम ने तुफैल अहमद के घर तलाशी ली। तुफैल ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर आदील को एसॉल्ट राइफलें उपलब्ध करवाई थीं। ब्लास्ट मामले में तुफैल को पुलिस ने पहले से ही अरेस्ट किया हुआ है।
22 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल जांच एजेंसी (एसआईए) श्रीनगर के बटमालू इलाके से तुफैल नियाज नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान शहर के बटमालू इलाके के निवासी तुफैल नियाज़ भट के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उसे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच के तहत गिरफ्तार किया गया है।
