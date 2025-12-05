व्हाइट कॉलर मॉडयूल के तार खंगाल रही SIA, श्रीनगर-गांदरबल में दो जगहों पर मारा छापा; कब्जे में लिए मोबाइल व सिमकार्ड
दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी हमले के मामले में, एसआईए ने श्रीनगर और गांदरबल में तलाशी अभियान चलाया। श्रीनगर में तुफैल नियाज बट के घर पर छापा मारा ग ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती आतंकी हमले में लिप्त व्हाइट कालर माडयूल के तार खंगाल रही जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रदेश जांच एजेंसी एसआइए ने शुक्रवार को श्रीनगर और गांदरबल में दो जगहों पर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान एसआइए ने कुछ मोबाइल फोन व सिमकार्ड जांच के लिए अपने कब्जे में लिए हैं और वहां मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ भी की। अलबत्ता, इस दौरान किसी को गिरफ्तार किए जाने या हिरासत में लिए जाने की कोई सूचना नहीं है।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि एसआइए की एक टीम ने आज श्रीनगर के दयारवानी फिरदौसाबाद बटमालू में तुफैल नियाज बट उर्फ तुफैल अहमद के घर की तलाशी ली।
तुफैल नियाज बट ने ही व्हाइट कालर माडयूल के अहम सदस्य और आत्मघाति आतंकी हमले को अंजाम देने वाले डा उमर नबी के करीबी डा मुजम्मिल को एसाल्ट राइफल व अन्य साजो सामान उपलब्ध कराया था। तुफैल द्वारा उपलब्ध कराई गई एसाल्ट राइफल डा मुजम्मिल ने डा अदील को दी थी जिसे उसने जीएमसी अनंतनाग के अपने लाकर में छिपाकर रखा था।
उन्होंने बताया कि पेशे से इलैक्टिशियन तुफैल बीते कुछ समय से पुलवामा में काम कर रहा था। वह डा उमर नबी को करीब 12 वर्ष से जानता था। डा उमर नबी जब श्रनगर में पढ़ाई कर रहा था तो उसके पड़ोस में ही किराए के मकान में रहता था।
तुफैल नियाज पहले भी आतंकियों के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करता रहा है और दो बार जेल जा चुका है। वर्ष 2018 में उसके घर के पास ही उसके एक करीबी रिश्तेदार के मकान में छिपे आंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी।इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तुफैल को आतंकियों की मदद करने के आरोप मेंपकड़ा था।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि गांदरबल में भी इसी माडयूल के एक सदस्य के घर की तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान कुछ मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं,जिनकी जांच की जा रही हे।
