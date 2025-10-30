जम्मू-कश्मीर: शोपियां में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, दो जेसीबी मशीनें जब्त

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने कीगाम और ज़ैनापोरा इलाकों से खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन में शामिल दो जेसीबी मशीनें जब्त की हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पहली जेसीबी को पुलिस चौकी कीगाम की एक पुलिस टीम ने नियमित गश्त के दौरान रोका। मशीन बिना वैध रॉयल्टी दस्तावेजों के खनिज निकालती पाई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया और संबंधित धाराओं के तहत शोपियां थाने में एफआईआर संख्या 232/2025 के तहत मामला दर्ज किया।



इसी तरह, ज़ैनापोरा थाने की एक अन्य पुलिस टीम ने नियमित गश्त के दौरान अगलार के पास रामबियारा नाले से अवैध रूप से खनिज निकाल रही एक दूसरी जेसीबी जब्त की। इस मामले में एफआईआर संख्या 102/2025 दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।



एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोनों कार्रवाई जिले में अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों के अनधिकृत निष्कर्षण के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, ऐसी ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कड़ी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।