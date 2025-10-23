कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 ट्रैक्टर, 2 डंपर, 1 टिपर और 1 जेसीबी जब्त

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस नेअवैध खनन मामले में पाँच ट्रैक्टर, दो डंपर, एक टिपर और एक जेसीबी जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की रिपोर्टों के बाद कई प्रवर्तन अभियानों के दौरान ये जब्तियाँ की गईं।

कई वाहनों को मौके पर ही रोककर ज़ब्त कर लिया गया, जिसके बाद संबंधित पुलिस थानों में पाँच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं। पुलिस के अनुसार ये मामले एफआईआर संख्या 221, 225, 226, 227 और 228/2025 के तहत दर्ज अवैध खनन पर अंकुश लगाने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।

प्रत्येक मामला कथित तौर पर अवैध खनिज निष्कर्षण और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों से संबंधित है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा, शोपियां पुलिस ज़िले के पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध खनन को बेरोकटोक जारी नहीं रहने देगी।