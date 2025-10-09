जम्मू-कश्मीर के शौपियां जिले में सर्जरी के बाद महिला की अस्पताल में मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शौपियां जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां केलर के उप-ज़िला अस्पताल में सर्जरी के बाद एक 36 वर्षीय महिला शाज़िया अख्तर की मौत हो गई। महिला के परिवार ने डॉक्टरों पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है और घटना की गहन जांच की मांग की है।

मृतका के परिवार का आरोप मृतका के परिवार का दावा है कि समय पर और उचित देखभाल से शाज़िया की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और घटना की कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है।

अस्पताल प्रशासन की चुप्पी अस्पताल अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, मृतका के परिजनों ने पुलिस में मामले संबंधित शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।

महिला का इलाज चल रहा था प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाज़िया अख्तर का अस्पताल में एलएसई (लिबमैन सेक्स एनडोकार्डाइट्स) केस के रूप में इलाज चल रहा था। सर्जरी के तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई।