Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'छुट्टी हो या न हो, शेख अब्दुल्ला लोगों के दिलों में रहते हैं', राज्य दर्जे पर सीएम उमर ने केंद्र पर फिर कसा तंज

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    JammuKashmirNews: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने दादा शेख अब्दुल्ला को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे, चाहे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम उमर बोले- शेख अब्दुल्ला का कद सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर नहीं करता है।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। KashmirNews: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न देने पर तंज करते हुए कहा कि सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अधिकार केंद्र के पास है, केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई सरकार के पास नहीं, इसीलिए जम्मू-कश्मीर को अपना पूरा राज्य का दर्जा वापस चाहिए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला की जयंती पर छुट्टी घोषित हो या न हो, दिवंगत नेता की जगह "लोगों के दिलों में है।" "शक्तियों के बंटवारे के तहत, यहां की चुनी हुई सरकार को छुट्टी घोषित करने या हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। वह शक्ति केंद्र सरकार के पास है।" "इसीलिए हम कहते हैं कि हमें राज्य का दर्जा वापस दो ताकि हम बड़े और छोटे, दोनों तरह के फैसले खुद ले सकें।" 

    लोग शेर-ए-कश्मीर को दिल से याद करते हैं

    उमर ने कहा कि शेख अब्दुल्ला का कद सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर नहीं करता है। “शेर-ए-कश्मीर को याद करने के लिए छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग उन्हें दिल से याद करते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पासिंग-आउट परेड में सबसे अच्छे कैडेट को भी शेर-ए-कश्मीर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो उनके नाम से जुड़े सम्मान को दिखाता है। 

    अग्निवीर स्कीम भर्ती का एक नया मॉडल

    पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि अग्निवीर स्कीम भर्ती का एक नया मॉडल है और उम्मीद है कि इसके जरिए शामिल होने वाले लोग रेजिमेंट की एकता, अनुशासन और देश सेवा की लंबी परंपरा को बनाए रखेंगे। 

    “हमें उम्मीद है कि उनसे पहले सेवा करने वालों की तरह नए रंगरूट भी पूरे देश में भाईचारे और एकता की भावना को मज़बूत करेंगे।” राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के संदर्भ में भारत-रूस संबंधों पर बोलते हुए उमर ने कहा कि रूस ने जरूरी मोर्चों पर भारत का लगातार समर्थन किया है।