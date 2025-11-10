घाटी के वरिष्ठ कवि व पत्रकार फ्याज दिलबर का निधन, बीमारी से थे पीड़ित

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी के वरिष्ठ कवि और पत्रकार फैयाज दिलबर का निधन हो गया। दिवंगत फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और रविवार शाम को श्रीनगर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरी सांस ली।

दिवंगत ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उर्दू दैनिक "श्रीनगर टाइम्स" से की थी और उसके बाद अपने साथी इमदाद साकी के साथ मिलकर अपनी खुद की लोकल न्यूज़ एजेंसी केएनबी शुरू की थी।

बाद में वह लिबरल पत्रकार, फ्रंटलाइन मैगजीन के एडिटर विनोद दुआ के साथ नई दिल्ली चले गए और नई दिल्ली में शॉर्ट फिल्म मेकिंग से जुड़ गए और दो दशकों से ज़्यादा समय तक वहीं बसे।

दिवंगत फैयाज मूल रूप से श्रीनगर डाउनटाउन रजौरी कदल के रहने वाले थे। दो दशकों तक नई दिल्ली में रहने के बाद घाटी वापस आ गए। श्रीनगर के हरवान में रहने लगे थे। उनके निधन पर घाटी के पत्रकारों, साहित्यकारों व कवियों में शोक की लहर दौड़ गई है।