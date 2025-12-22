Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर में आतंकी खतरे के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान

    By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:56 PM (IST)

    ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बख्शी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्रीनगर में आतंकी खतरे के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सोमवार को बख्शी स्टेडियम के आसपास के माेहल्लो समेत विभिन्न इलाकों में सुरक्षाबलों द्वारा औचक घेराबंदी कर तलाशी ली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में आने जाने के सभी प्रमुख रास्तों पर विशेष नाके स्थापित किए गए हैं। पुराने वाहनों के सभी विक्रेताओं को वाहन खरीदने और बेचने वालों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रखने को कहा गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी स्थिति की निगरानी की जा रही है।

    हालांकि, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने इस सुरक्षा बंदोबस्त को सामान्य बताया है, लेकिन विगत कुछ वर्षाें के दौरान यह पहला अवसर है जब नव वर्ष और गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर में सुरक्षाबलों की ऐसी हलचल देखी गई हो।

    संबधित सूत्रों की मानें तो गत अक्टूबर में नौगाम में व्हाईट कालर टेरर माडयूल का खुलासा होने और बीते एक पखवाड़े के दौरान बेमिना व श्रीनगर के कुछ अन्य हिस्सों में पकडे गए आतंकी ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां श्रीनगर में कोई चूक नहीं चाहती।

    श्रीनगरमें किसी भी आतंकी हमले से पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठ सकता है और आतंकी तत्व शहर में किसी बड़ी वारदात के लिए मौके की तलाश में हैं।

     

    जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आज बख्शी स्टेडियम के आस पास के इलाकों के अलावा अमीराकदल, महाराजा बाजार व साथ सटे मोहल्लों में तलाशी ली। सुरक्षाबलों ने न सिर्फ बाजार में कई लोगों से पूछताछ की बल्कि घरों में जाकर भी तलाशी ली और उनमें रहने वालों से भी पूछताछ की।

    सुरक्षाबलों ने बख्शी स्टेडियम के आस पास स्थित कुछ होटलों की भी जांच की है। तलाशी अभियान में सुरक्षाबलों के साथ खोजी कुत्ते और विस्फोटकों का पता लगाने में वाले आधुनिक उपकरण भी थे। अलबत्ता, तलाशी अभियान के दौरान किसी के पकड़े जाने क कोई सूचना नहीं है।

    इस बीच, पुलिस ने श्रीनगर और आस पास के इलाकाें में स्थित पुराने वाहनों के सभी विक्रेताओं से उनके पास आने वाले खरीददारों और वाहन बेचने वालों का पूरा रिकार्ड उपलब्ध रखने को कहा है। शहर में आने जाने के सभी प्रमुख रास्तों पर विशेष नाके लगाए गए हैं, जहां तैनात पुलिस व सीआरपीएफ के जवान वाहनों और उनमें सवार लोगों की जांच पढ़ताल कर रहे हैं।

    सीसीटीवी कैमरों से भी विभिन्न इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिह्िनत स्थानों पर पुलिस और सीआरपीएफ के क्यूएटी, क्यूआरटी और सीआरटी दस्तों को तैनात किया गया है। मोबाइल बंकरों के साथ भी विभिन्न जगहों पर अस्थायी नाके लगाए जा रहे हैं।