    J&K News: अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने आतंकी जावेद को पकड़ा, पिस्तौल और कारतूस बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:50 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी जावेद अहमद हज्जाम को गिरफ्तार किया है। सुरक्षाबलों ने उसके पास से एक पिस्तौल और पा

    अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने आतंकी जावेद को पकड़ा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी जावेद अहमद हज्जाम को पकड़ा है। उसके पास से एक पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ। 

