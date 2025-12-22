जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी जावेद अहमद हज्जाम को पकड़ा है। उसके पास से एक पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

