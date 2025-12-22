J&K News: अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने आतंकी जावेद को पकड़ा, पिस्तौल और कारतूस बरामद
जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी जावेद अहमद हज्जाम को गिरफ्तार किया है। सुरक्षाबलों ने उसके पास से एक पिस्तौल और पा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी जावेद अहमद हज्जाम को पकड़ा है। उसके पास से एक पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
