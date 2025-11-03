सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, कुलगाम में दो आतंकी ठिकाने किए तबाह, तलाशी अभियान में क्या-क्या मिला?
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। तलाशी अभियान के दौरानकंबल, बर्तन, रसोई गैस, सिलेंडर और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया। सुरक्षाबलों की सतर्कता से आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने दो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। यह दोनों आतंकी ठिकानेपुराने हैं। तलाशीकेदौरान इन ठिकानों से कंबल, बर्तन, रसोई गैस, सिलेंडर और कुछ अन्य सामान बरामद किए गए हैं।
बता दें कि पुलिस की सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया था और इसी दौरान सुरक्षबलों ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नष्ट किए गए ठिकानों में से एक ठिकानानेंगरीपोरा में तो वहीं दूसरा अहमदाबाद के जंगल में था।
