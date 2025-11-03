सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, कुलगाम में दो आतंकी ठिकाने किए तबाह, तलाशी अभियान में क्या-क्या मिला?

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। तलाशी अभियान के दौरानकंबल, बर्तन, रसोई गैस, सिलेंडर और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया। सुरक्षाबलों की सतर्कता से आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

कुलगाम में सुरक्षाबलों का बड़ा अभियान, दो आतंकी ठिकाने ध्वस्त। फाइल फोटो