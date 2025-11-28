जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, पकड़ा गया आतंकियों का मददगार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोर में एक तलाशी अभियान के दौरान एक नंबरदार को विस्फोटक सामग्री संग गिरफ्तार कर, एक बड़े आतंकी हमले के षडयंत्र को विफल बना दिया। गिरफ्तार नंबरदार से एक आइईडी, चीन निर्मित दो ग्रेनेड और एक डेटोनेटर व अन्य साजो सामान मिला है।

इस बीच, सुरक्षाबलों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के लालचौक व उसके साथ सटे इलाकों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया,लेकिन इस अभियान में किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने या किसी को गिरफ्तार किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

यहां मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि जिला पुलवामा के अंतर्गत अवंतीपोर के पास आतंकियों द्वारा कोई बम विस्फोट करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। इसके आधार पर पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी के जवानों ने सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी के जवानों के साथ मिलकर अवंतीपोर के आस पास कुछ खास इलाकों को चिह्नित किया और वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।

इसी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने नानेर गुज्जर बस्ती के नजीर अहमद गनी को पकड़ा। वह नानेर गुज्जर बस्ती का नंबरदार भी है। सुरक्षाबलों ने उसके सामान की तलाशी ली तो उसके पास से क आइईडी, चीन निर्मित दो ग्रेनेड और एक डेटोनेटर व अन्य साजो सामान मिला।

उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने जैश व लश्कर-ए-तैयबा के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करने के बात स्वीकारी और बताया कि उससे बरामद सामान का इस्तेमाल अवंतीपोर के पास एक बड़े धमाके के लिए किया जाना था। आतंकियों द्वारा अवंतीपोर में सुरक्षाबलाें पर ग्रेनेड हमले के साथ साथ उनके किसी वाहन को उड़ाने का षडयंत्र रचा जा रहा था, जो उसके पकड़े जाने से फिलहाल विफल हो गया है।

इस बीच,आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने जिनमें सीआरपीएफ की महिला कमांडो का एक दस्ता भी शामिल था, ने लालचौक और उसके साथ सटे कोकरबाजार व कोर्ट रोड की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षाबलों ने लालचौक में विभिन्न दुकानों में मौजूद लोगों की भी जांच पढ़ताल की और वहां से गुजर रहे कई वाहनों को भी रोक उनकी भी तलाशी ली।