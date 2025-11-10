200 ठिकानों पर तलाशी और हिरासत में 200 से अधिक लोग, जम्मू-कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार; ISI साजिश विफल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद और अलगाववाद को फिर जिंदा करने के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के षडयंत्र को विफल बनाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल के प्रधान गुलाम नबी फाई के करीबियों के बडगाम स्थित ठिकानों समेत पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में तकरीबन 200 संदिग्ध तत्वों के ठिकानों की तलाशी ली और लगभग 80 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते तीन दिन से जारी इस अभियान में अभी तक 200 के करीब तत्वों को हिरासत में लिया गया है और इनमें से अधिकांश पूर्व आतंकी ,आतंकियों के रिश्तेदार और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। इसके अलावा वादी में 70 आतंकरोधी अभियान भी चलाए गए हैं।

इस बीच, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में पुलिस ने जमानत पर रिहा 46 पूर्व आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्करों और आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के आरोपितों की जमानत खारिज करने के लिए अदालत में आवेदन किया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वाशिंगटन अमेरिका में बीते कई वर्षां से रह रहे डा गुलाम नबी फाई मूलत: जिला बडगाम में वडवन के रहने वाले हैं। वह कश्मीर में जिहाद और अलगाववाद को सही ठहराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एजेंडे को चलाते हैं।

कश्मीर घाटी में भी उन्होंने अपना एक नेटवर्क तैयार कर रखा है। उनके खिलाफ बडगाम में पहले भी कई मामले दर्ज हैं और 30 अप्रैल 2025 को स्थानीय अदालत ने उन्हें फरार घोषित किया था। कानूनी प्रविधानों के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी जारी है।