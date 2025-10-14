जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, सज्जाद गनी लोन ने किया बड़ा ऐलान, जानें क्या कहा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की राज्यसभा में चार सीटों के लिए होने वाले मतदान से पीपुल्स कान्फ्रेंस दूर रहेगी। इसकी पुष्टि मंगलवार केा स्वयं पीसी चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे,लेकिन मैं नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार को कभी वोट नहीं दूंगा।

राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होना है। नेशनल कान्फ्रेंस ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकती और जो मतदान से अनुपस्थित रहकर या भाजपा के पक्ष में वोट करेगा, वह भाजपा का मददगारहोगा। यह चुनाव बता देगा कि कश्मीर में भाजपा का कौन असली मददगार है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीसी का सिर्फ एक ही विधायक है और वह स्वयं सज्जाद गनी लोन ही हैं।

सज्जाद बोले- मैं कभी भी नेकां को वोट नहीं दूंगा आज यहां पत्रकारों से बातचीत में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मैं कभी भी नेकां को वोट नहीं दूंगा। अगर मैं नेशनल कान्फ्रेंस को वोट दूंगा तो अपने कार्यकताओं का, कश्मीर की जनता का सामना कैसे करुंगा। हम नेकां के गुलाम नहीं हैं जो उकसावे और बहकावेमें आएं। मौजूदा नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार, जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे विफल सरकार है। अगर अगर कांग्रेस या कोई अन्य पंथनिरपेक्ष दल अपना उम्मीदवार उतारता, तो मैं उसे वोट देता।

नेशनल कान्फ्रेंस-कांग्रेस के साथ गठबंधन का दावा सज्जाद गनी लोन ने कहा कि दूसरों को उपदेश देने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं बताते कि उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को एक सुरक्षित राज्यसभा सीट क्यों नहीं दी? उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ, नेशनल कान्फ्रेंस-कांग्रेस के साथ गठबंधन का दावा करती है, और दूसरी तरफ़, पर्दे के पीछे वह भाजपा के साथ हाथ मिलाए हुए है। । भाजपा के इशारे पर, उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। उमर जम्मू-कश्मीर में नवीन पटनायक माडल अपना रहे हैं।

उमर अब्दुल्ला के लिए कही यह बात पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन ने दावा किया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ तीन घंटे की बैठक की और उसके बाद नेशनल कान्फ्रेंस ने कांग्रेस को राज्यसभा की सुरक्षित सीट देने से इंकार कर दिया है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार, भाजपा के निर्देश परही उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस केा इनकार किया है।