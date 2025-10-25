Language
    पीसी प्रधान सज्जाद लोन का आरक्षण के खिलाफ जनांदोलन का ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे'

    By NAVEEN SHARMAEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है और इससे योग्य लोग पीछे रह जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा और इसे फिक्स्ड मैच बताया। 

    Hero Image

    पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण के खिलाफ एक जनांदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जल्द ही हम पूरे प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ एक अभियान छेड़ने जा रहे हैं। आरक्षण के कारण ओपन मेरीट और प्रतिभा के साथ पक्षपात होता है। 

    लोन ने कहा कि आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ भी है। आरक्षण के कारण योग्य और काबिल लोग पीछे रह जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण की आड़ में कश्मीरी को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। 

    वहीं सज्जाद गनी लोन ने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीन सीटों और भाजपा की एक सीट पर जीत को लेकर कहा कि यह तो एक फिक्स्ड मैच था। सत्तादारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने साथ विधायक एक तरह से भाजपा को तोहफे में दिए थे जिन्होंने भाजपा को लाभ पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही दोगली राजनीति करती आई है।