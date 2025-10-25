पीसी प्रधान सज्जाद लोन का आरक्षण के खिलाफ जनांदोलन का ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे'

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण के खिलाफ एक जनांदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जल्द ही हम पूरे प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ एक अभियान छेड़ने जा रहे हैं। आरक्षण के कारण ओपन मेरीट और प्रतिभा के साथ पक्षपात होता है।

लोन ने कहा कि आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ भी है। आरक्षण के कारण योग्य और काबिल लोग पीछे रह जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण की आड़ में कश्मीरी को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे।