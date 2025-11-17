Language
    JK News: अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवतियां गंभीर रूप से घायल

    By Sher Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    ऊधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दो युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों की पहचान साक्षी और सुमन के रूप में हुई है, जिन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    JK News: अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब शहर के साथ लगते बट्टलबालियां क्षेत्र में मोदी ग्राउंड के निकट एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दो युवतियों को जोरदार टक्कर मार दी।

    हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत जीएमसी ऊधमपुर ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए दोनों को जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया।
    घायल युवतियों की पहचान 22 वर्षीय साक्षी निवासी चनुनता ऊधमपुर और 23 वर्षीय सुमन निवासी संबल रोड ऊधमपुर के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार दोनों युवतियां स्कूटी पर सवार होकर ऊधमपुर शहर की तरफ आ रही थीं। जैसे ही वे मोदी ग्राउंड के निकट पहुंचीं, एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने अचानक उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहले जीएमसी ऊधमपुर पहुंचाया गया। घायलों को जीएमसी पहुंचाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।