जम्मू-कश्मीर: शोपियां में सड़क दुर्घटना में युवती की मौत, पुलिस ने हिरासत में लिया ड्राइवर
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई। यह घटना अरहामा में एसबीजीएम पैरामेडिकल कॉलेज के पास हुई, जहाँ एक टिपर ने रोज़ी जान नामक युवती को टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अरहामा में एक भारी वाहन (टिपर) की चपेट में आने से एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना शोपियां के एसबीजीएम पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के पास हुई, जब पंजीकरण संख्या जेके13ई-3014 वाले एक टिपर ने उसे टक्कर मार दी। पीड़िता की पहचान शोपियां के छत्रगाम निवासी रोज़ी जान के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और टिपर चालक को हिरासत में ले लिया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।